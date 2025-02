Przestroga dla korporacji. Amerykańska firma ukarana za eksport maszyn CNC do Rosji

Jak informuje portal, United24media, amerykańska firma Haas Automation, producent narzędzi maszynowych, została ukarana grzywną 2,5 mln dolarów za nielegalne dostarczanie części maszyn CNC do podmiotów związanych z obronnością w Rosji i Chinach. To pierwszy taki przypadek nałożenia sankcji przez USA na producenta maszyn CNC.

Departament Handlu USA oraz Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych nałożyły kary cywilne na Haas Automation za naruszenie amerykańskich przepisów eksportowych. Firma dostarczała części do podmiotów z listy Entity List, które wspierają sektory obronne Rosji i Chin. Między styczniem 2023 a lipcem 2024 Rosja importowała maszyny i komponenty o wartości ponad 18 mld dolarów. Mimo sankcji, produkty Haas Automation trafiały do Rosji przez dystrybutora Abamet, który obsługuje rosyjski przemysł zbrojeniowy.

W wyniku dochodzenia Haas przyznała się do 41 naruszeń. Zawarto jednak ugodę, w ramach której firma zapłaciła 1,5 mln dolarów kary administracyjnej oraz 1,044 mln dolarów kary cywilnej.

Decyzja USA jest sygnałem dla globalnych firm, by monitorowały końcowych odbiorców swoich produktów. "Koszt współpracy z agresorem będzie wysoki" - ostrzega Denys Hutyk z Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Ekonomicznego. To przykład dla rządów, by wprowadzać mechanizmy nieuchronnej kary za łamanie sankcji.