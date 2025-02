Ukraina dostanie nowe transportery. Mają sporo wspólnego z KTO Rosomak

Największą zmianą w Patria 6x6 jest zrezygnowanie z wizjerów dla kierowcy na rzecz szyby pancernej zapewniającej lepszą widoczność i ułatwiającą szkolenie kierowców. Co prawda jest to rozwiązanie zapewniające gorszą osłonę od stalowego pancerza, ale jest to transporter opancerzony przeznaczony do poruszania się w strefie przyfrontowej, a nie pojazd do przeprowadzania szturmów.