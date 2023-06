Rosyjskie czołgi kamikadze. Moskwa sięga po metody Państwa Islamskiego

O użyciu nieokreślonego pojazdu pancernego, wyładowanego ładunkami wybuchowymi, do zniszczenia ukraińskich pozycji poinformowało niedawno rosyjskie ministerstwo obrony. Stosowanie przez Rosjan takich metod znalazło potwierdzenie w materiale wideo, przedstawiającym inny atak z wykorzystaniem rosyjskiego czołgu kamikadze.

Widać na nim czołg – prawdopodobnie T-54 lub T-55 – który kieruje się w stronę pozycji ukraińskich. Nie udaje mu się do nich dojechać, ponieważ najeżdża na minę – na tyle małą, by nie zniszczyć całej maszyny, ale wystarczającą do jej unieruchomienia. Dopiero później, po trafieniu granatnikiem, czołg wybucha w potężnej eksplozji. Jej rozmiar wskazuje, że czołg był wypełniony ładunkami wybuchowymi.