Rosjanie poderwali Su‑33. W takim towarzystwie nie pojawiają się często

Rosja zdecydowała się na użycie myśliwców Su-33 do eskorty strategicznych bombowców Tu-95MS, znanych również jako "Niedźwiedzie", podczas ich lotu nad neutralnymi wodami Morza Barentsa i Norweskiego. Misja ta, przypominająca czasy zimnej wojny, miała na celu demonstrację zdolności Rosji do projekcji siły powietrznej daleko poza jej granice.

Użycie Su-33 , które rzadko są wykorzystywane do eskorty bombowców, może sugerować kilka rzeczy. Jedną z możliwości jest chęć rozszerzenia operacyjnego zastosowania tych myśliwców, zwłaszcza że jedyny rosyjski lotniskowiec, Admirał Kuzniecow, pozostaje w naprawie. Alternatywnie, mogło to być ćwiczenie integracyjne między rosyjskimi Siłami Powietrznymi a Marynarką Wojenną.

Su-33, znany również pod oznaczeniem NATO jako Flanker-D, to pokładowy myśliwiec wielozadaniowy opracowany przez rosyjskie biuro konstrukcyjne Suchoja. Maszyna ta stanowi morską wersję słynnego Su-27, dostosowaną do operowania z pokładów lotniskowców, co wiązało się z szeregiem istotnych modyfikacji konstrukcyjnych. Maszyna posiada m.in. wzmocnione podwozie, hak do lądowania na pokładzie oraz składane skrzydła, co ułatwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni hangarowej. Su-33 został zaprojektowany przede wszystkim do zapewnienia przewagi powietrznej nad morzem, ochrony grup uderzeniowych marynarki wojennej oraz przechwytywania wrogich samolotów. Może również pełnić funkcje uderzeniowe, atakując cele naziemne i nawodne.