Tajemniczy lot nad Krakowem. Pojawił się w nocy i krążył nad miastem

Zgodnie z danymi rejestrowanymi przez portal Flightradar24, Cessna 402B opuściła lotnisko w Rzeszowie niedługo przed godziną 21:30 we wtorek 4 lutego. Następnie poleciała nad Kraków, gdzie wykonała wiele przelotów nad miastem, po czym obrała kurs na lotnisko w czeskiej Ostrawie. Samolot wylądował tam niedługo po godzinie 1:30 w środową już noc i wystartował po ok. 70 minutach z destynacją określoną na lotnisko w Rzeszowie. Nim jednak Cessna wylądowała w Polsce przed godziną 7:00 rano, wykonała kolejne przeloty nad Krakowem.

Nocny lot nad Krakowem

Wspomniana maszyna zarejestrowana jako SP-FTD rozpoczęła lot w Rzeszowie po godzinie 21:00 we wtorek i wróciła na to samo lotnisko nazajutrz o godzinie 7:00. Z danych Flightradaru24 wynika, że Cessną operuje firma MGGP Aero, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się wykonywaniem zdjęć lotniczych, LiDAR (Light Detection and Ranging - metoda pomiaru odległości) i obrazów termalnych.

O tajemniczym locie nad Krakowem czytamy też na stronie Razem w ruchu na Facebooku, która jest powiązana z tamtejszym zarządem dróg. Instytucja wyjaśniła, że Cessna 402B pojawiła się nad Krakowem z powodu monitoringu sieci ciepłowniczej, a za zlecenie odpowiada MPEC S.A. w Krakowie (przedsiębiorstwo energetyczne).

Monitoring sieci ciepłowniczej nad Krakowem

Jak czytamy dalej we wpisie na Facebooku, "naloty termowizyjne pozwalają wykryć potencjalne ubytki ciepła w sieci ciepłowniczej". Samolot zajął się więc sprawdzaniem stanu infrastruktury. Dzięki temu miasto może szybciej wykrywać miejsca wymagające naprawy. To z kolei ma bezpośredni wpływ na obniżenie strat energii oraz ostatecznie - prowadzi do zwiększonej efektywności dostaw ciepła oraz ekologicznego ogrzewania miasta.

Samolot, który posłużył do prowadzenia badań, to dwusilnikowa awionetka produkcji amerykańskiej. Cessna 402B to stosunkowo prosta konstrukcja, czego dowodem jest m.in. fakt, iż kabina tego samolotu nie jest hermetyzowana. Napęd tej maszyny stanowią jednostki Continental TSIO-520-VB, które generują moc na poziomie 325 KM każdy. Rozpędzają one Cessnę do prędkości niemal 430 km/h, zaś maksymalny pułap, na którym ten samolot może operować, to 8,3 km.

