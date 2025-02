Brytyjska armia szuka transportera. Jedna z ofert to kuzyn KTO Rosomak

Tydzień temu dwa przedsiębiorstwa Babcock i Patria – podpisując memorandum – podjęły współpracę zmierzającą do zaoferowania brytyjskim wojskom lądowym transportera opancerzonego Patria 6×6. W ramach partnerstwa fińskie przedsiębiorstwo będzie kierować projektowaniem i rozwojem tego pojazdu, aby spełnić indywidualne wymagania British Army. Transporter skonstruowany na potrzeby programu Common Armoured Vehicle System (CAVS) będzie podlegał systematycznym ulepszeniom. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby mówić szczegółowo co to będą za zmiany. W myśl zawartego porozumienia oba podmioty doprowadzą do powstania wersji specjalistycznych, aby w pełni zaspokoić potrzeby tamtejszego wojska.