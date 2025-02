Chiny wyślą latającego robota na niewidoczną część Księżyca. Ma znaleźć wodę

Chang'e 7 to misja Chińskiej Agencji Kosmicznej (CNSA), której celem jest eksploracja Księżyca z orbity i powierzchni. Misja zakłada dostarczenie robota do południowego bieguna Księżyca, dążąc w ten sposób do realizacji ambitnego celu – lądowania chińskich astronautów na Księżycu w ciągu pięciu lat. Start planowany jest na 2026 rok.