Ukraińcy przejęli unikatowy rosyjski pojazd. Jest nim hybryda BRDM-2 i "śmigłowca"

Podobnie było z lotniczą amunicją kasetową , gdzie wyjmowano z niej bomblety i następnie modyfikowano do ich wykorzystania komercyjne drony . Po stronie rosyjskiej poza obkładaniem pojazdów złomem lub drewnem szczególnie w jednostkach donbaskich milicji ludowych widziano kreatywne podejście do uzbrojenia obejmującego nawet skrajnie niebezpieczne dla załogi obkładanie pojazdów lekko opancerzonych kostkami ERA Kontakt-1 lub montowanie przeciwlotniczych wieżyczek z okrętów na transportery MT-LB .

Rakiety S-5 mają kaliber 55 mm i mierzą do około 1 m długości ważąc do 5 kg. Występują one w bardzo wielu wersjach począwszy od klasycznej odłamkowo-burzącej, po stricte przeciwpancerną z głowicą kumulacyjną zdolną przepalić nieco ponad 100 mm stali pancernej. To tyczy się starszych wariantów, ponieważ nowsze okazy typu S-5KO lub S-5KP produkowane przez bułgarską firmę Kintex pozwalają przepalić kolejno 172 mm i 250 mm stali.