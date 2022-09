Ciekawe znalezisko Ukraińców. Przejęli propagandową wersję BRDM-2

Wozy BRDM-2 to lekkie czterokołowe samochody pancerne z lat 70. XX wieku o masie około 7 ton stworzone na poczet prowadzenia rozpoznania w trudnym terenie. BRDM-2 potrafią nawet pływać z prędkością do 10 km/h. Z kolei na drodze potrafią rozwinąć prędkość do 100 km/h, a wszystko to dzięki silnikowi o mocy 140 KM.