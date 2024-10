Ukraińcy pokazali Abramsa. Zmienili go nie do poznania

Te po początkowych problemach zostały zaadaptowane do specyfiki ukraińskiego teatru działań. Oznacza zastosowanie zagłuszarek na drony oraz ogromnej liczby kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1 na miejscach, które nie zakrywają amerykańskie kostki ARAT.

Ukraińcy, mimo iż chwalili Abramsy za potężne uzbrojenie, zaawansowany system kierowania ogniem (SKO) i dobre izolowanie amunicji od załogi to pojawiła się krytyka z powodu podatności na drony FPV.

Co prawda trafiony nawet w amunicję Abrams nie eksplodował jak rosyjskie czołgi , to jednak wciąż egzemplarze były tracone. W tym celu Ukraińcy zdecydowali się montować kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1 na wybranych częściach pancerza niechronionych przez pancerz reaktywny ARAT będący częścią pakietu TUSK .

Kostki K-1 znalazły się w zasadzie na wszystkich miejscach, począwszy od podatnej na atak dronów górnej przedniej płycie, po przód i boki wieży lub kadłuba. Co więcej, kostki K-1 zawierające 260 g silnego ładunku wybuchowego znalazły się nawet na stropie wieży i co jest dziwne do wyjaśnienia nawet na wizjerze działonowego.