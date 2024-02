Najbardziej śmiercionośne rosyjskie drony. Nagle przestały atakować

Statystyki z 2023 r. są jednoznaczne. Z danych analityków z LostArmour wynika, że w lipcu odnotowano 135 przypadków użycia dronów Lancet. W sierpniu było ich niewiele mniej bo 126, ale ale już we wrześniu i październiku Rosjanie wykorzystali te drony tylko po ok. 50 razy.

Lancet-3 do dron, który może prowadzić misje obserwacyjne i rozpoznawcze, ale w praktyce najczęściej wykorzystywany jest do niszczenia wrogich celów. Przy długości 1,65 m i maksymalnej masie startowej 12 kg ten bezzałogowiec jest w stanie przenosić ładunek o masie do 3 kg. Może przy tym operować w zasięgu ok. 40 km i poruszać się z prędkością do 110 km/h.