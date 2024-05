Ukraińcy o abramsach. Werdykt nie jest pozytywny

Jak podaje CNN , ukraińscy żołnierze nie są zbyt zadowoleni z amerykańskich maszyn, które mają za słaby pancerz , a ich zastosowanie w wojnie z Rosją znacząco odbiega od warunków użycia, do jakich były projektowane.

Szkolenie w Niemczech zakładało wykorzystanie czołgów zgodnie z doktryną NATO, gdzie załoga zawsze może wezwać na pomoc wsparcie lotnicze bądź artyleryjskie, co w realiach ukraińskich jest trudne lub nawet niemożliwe. Ponadto Ukraińcy mówią o problemach z awaryjnością maszyn oraz dostawach nieadekwatnej do zadań amunicji .

Jeden z czołgistów o kryptonimie "Joker" powiedział dziennikarzom CNN, że pancerz czołgów Abrams nie zapewnia w tej chwili dostatecznej ochrony i nie chroni załogi wystarczająco dobrze w erze masowego wykorzystania dronów. Jego towarzysz "Dnipro" zdradził, że Rosjanie taktują abramsy jako cel numer jeden do zniszczenia .

W kontekście awaryjności, jeden z czołgistów podczas rozmowy z dziennikarzami wskazał na czołg stwierdzając, że "ten oto zostawiony koło drzew nie nadaje się do użytku ze względu na problemy z silnikiem, pomimo iż właśnie wrócił z naprawy w Polsce." Rozmówca CNN wspomniał też o problemach z elektryką , która przestaje działać z powodu mgły, deszczu czy kondensacji wody wewnątrz czołgu.

Problemem jest też kwestia amunicji. Jak mówi załoga czołgu, otrzymała głównie pociski przeciwpancerne nieadekwatne do pełnionych zadań. - Otrzymaliśmy głównie środki do bezpośredniej walki z czołgami, co jest u nas rzadkością. Znacznie częściej pracujemy jako artyleria mająca za zadanie ostrzelania np. linii drzew bądź budynku. Mieliśmy przypadek, gdzie po oddaniu 17 strzałów ten nadal stał - relacjonują Ukraińcy.