Ukraiński serwis Defense Express przypomina, że 47. Oddzielna Brygada Zmechanizowana zdementowała informacje o rzekomym wycofaniu z linii frontu amerykańskich czołgów podstawowych Abrams. Jak przekonywali wówczas Ukraińcy: "czołgi spisują się świetnie na polu bitwy i na pewno nie będziemy chować przed wrogiem tego, co sprawia, że ​​Rosjanie się ukrywają". Teraz ukraiński kanał poświęcony tematyce militarnej Armiya TV wyemitował materiał, w którym czołgiści z 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej opowiadają zarówno o wadach, jak i zaletach abramsów.

Warto przypomnieć, że Ukraińcy otrzymali 31 czołgów M1A1 Abrams do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton początkowo rozważał przekazanie wersji M1A2 Abrams. Miały to być nowe czołgi zakupione w ramach środków pochodzących z Inicjatywy Pomocy Bezpieczeństwa Ukrainy. Ostatecznie zdecydowano jednak, że do Ukrainy trafią wyremontowane czołgi M1A1 Abrams, z których wcześniej korzystali amerykańscy żołnierze. Takie rozwiązanie pozwoliło na skrócenie czasu dostaw czołgów.