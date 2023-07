Ukraiński system WRE dla czołgów. To zabezpieczenie przed dronami

Zdaniem pomysłodawców tego rozwiązania niewielkie zestawy WRE to sposób na zabezpieczenie czołgów przed dronami FPV (first person view – ich pilot ma gogle, dzięki którym widok z kamery drona wyświetlany jest bezpośrednio przed jego oczami).

Zdjęcia pokazują zamontowany na wieży ukraińskiego czołgu prowizoryczny pojemnik z niewielką, wystającą anteną. Jak wynika z opisu tego sprzętu, działa on w paśmie 900 MHz, a jego moc robocza to 50 W. Nie ujawniono, czy zestaw jest zasilany z instalacji elektrycznej czołgu, czy też ma własne akumulatory.

Jak zauważa ukraiński serwis Militarny, rozwiązanie to może okazać się niewystarczające, by obronić czołg przed amunicją krążącą, ale może wystarczyć do obrony przed doraźnie przebudowanymi do roli broni dronami cywilnymi.