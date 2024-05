Abramsy nie dają rady? Niepokojące zdjęcie z Ukrainy

Omawiane rozwiązanie to nic innego jak niewielkie kasetki (ważące ok. 5,5 kg), które zawierają w sobie materiał wybuchowy. Jest on detonowany w odpowiednim momencie, co ma doprowadzić do uszkodzenia lub zmiany trajektorii lotu zbliżającego się zagrożenia i ochronić zasadniczy pancerz pojazdu oraz znajdującą się w nim załogę. Całe rozwiązanie opiera się na doprowadzeniu do przedwczesnego zdetonowania głowicy kumulacyjnej wrogiego pocisku.