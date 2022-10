HIMARS dla Ukrainy. Kolejni "bogowie wojny" dostarczeni

Według ukraińskiego serwisu Militarnyj cztery dodatkowe systemy Himars są już w Ukrainie. To dobra informacja dla ukraińskich żołnierzy, bo M142 HIMARS (ang. High Mobility Artillery Rocket System), czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, to prawdziwy bóg wojny, na co zwrócił uwagę Łukasz Michalik. M142 HIMARS to lżejsza wersja amerykańskiego systemu rakietowego M270 MLRS, która waży 16 ton i może przewozić 6 pocisków kal. 227 mm o zasięgu 70 km.