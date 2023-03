Oto, co Rosjanie przemycają do Rosji. FSB ma pełne ręce roboty

Ponadto upadł mit o potędze rosyjskiej armii i uzbrojenia, co negatywnie zaczęło wpływać na jego eksport , a teraz dochodzi kwestia wzmacniania wewnętrznych grup przestępczych lub ruchów separatystycznych bronią wojskową. Ostatnim okresem kiedy różnego rodzaju grupy pozapaństwowe miały dostęp do takiego wyposażenia, były lata 90. XX wieku po upadku ZSRR.

Na uwagę zasługują granatniki termobaryczne RPO-A Trzmiel i RShG-1 są zminiaturyzowaną wersją budzącego trwogę systemu TOS-1A . Służą one do eliminowania przeciwnika np. z bunkrów ze względu na wykorzystanie głowicy termobarycznej .

Z kolei RShG-1 o efektywnym zasięgu do 200 m to system wprowadzony do służby w latach 2000 bazujący na granatniku RPG-27. Podobnie jak starszy RPO-A Trzmiel nowość jest jednorazowa, ale masa wyrzutni zmalała do 8 kg przy zastosowaniu większej głowicy kal. 105 mm pozwalającej wedle Rosjan na eliminację żołnierzy przeciwnika, w których pomieszczeniach kubatura wynosi nawet do 300 m3.