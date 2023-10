Rzeź pod Awdijiwką. Rosjanie stosują na froncie ciężarówki z czasów Stalina

Z tego powodu sięganie przez Rosjan praktycznie po wszystko, co ma koła, włącznie z ciężarówkami GAZ-63, przestaje dziwić. GAZ-63 to ciężarówka z napędem 4x4, przystosowana do przewożenia ładunków o masie do 2 ton, produkowana w latach 1948-1968 w zakładach przemysłowych Gorkowski Awtomobilny Zawod.