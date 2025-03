Sojusznik z Zachodu pomaga Ukrainie. Oddał kolejne śmigłowce

Śmigłowce SA 330 Puma były używane przez Portugalię od 1970 do 2009 r., głównie w operacjach w Afryce Północnej. Ostatnie misje obejmowały transport personelu oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze. Portugalia zakupiła łącznie 13 takich maszyn, które w 2010 r. zastąpiono nowoczesnymi śmigłowcami wielozadaniowymi EH-101 Merlin.

SA 330 Puma dla Ukrainy

SA 330 Puma to średnie śmigłowce transportowe, opracowane przez francuską firmę Sud Aviation (później Aérospatiale), które od dekad stanowią fundament operacji powietrznych w siłach zbrojnych wielu państw. Jest to konstrukcja o długości 18,15 m i wysokości 5,14 m, napędzana przez dwa silniki turbinowe Turbomeca Turmo IV-C, które generują łączną moc 2 320 KM. Dzięki temu maszyna osiąga prędkość maksymalną do 257 km/h, a jej zasięg wynosi ok. 580 km

Dużą zaletą SA 330 Puma jest zdolność do operowania w trudnych warunkach atmosferycznych i na niewielkich lądowiskach, co może sprawdzić się w Ukrainie. Uzbrojenie Pumy w standardowej konfiguracji nie obejmuje broni ofensywnej, jednak śmigłowiec może być wyposażony w karabiny maszynowe montowane w bocznych drzwiach, np. FN MAG kal. 7,62 mm. Takie wyposażenie zwiększa jego zdolność do samoobrony podczas misji w rejonach o podwyższonym ryzyku. Opcjonalnie możliwe jest także zamontowanie zasobników z niekierowanymi pociskami rakietowymi, co pozwala na bardziej agresywne działania wspierające wojska lądowe.

Portugalskie SA 330 są wyposażone w zaawansowane systemy kontroli ognia, które pozwalają im wystrzeliwać np. pociski przeciwokrętowe Exocet. Dodatkowo posiadają wyposażony radar ORB-31 X-band, który służy do wykrywania celów na powierzchni morza, nawigacji i kontroli o