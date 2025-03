Natura inspiruje. Robot, który na bieżąco tworzy swoje komponenty

Badacze z Uniwersytetu w Tartu w Estonii stworzyli robota, który ma zdolność do samodzielnego konstruowania swoich elementów w czasie rzeczywistym. Działa to na podobnej zasadzie, jak pająki, które budują swoje sieci. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie npj Robotics, robot ten korzysta z unikalnego podgrzewanego polimeru, który szybko zastyga, umożliwiając tworzenie narzędzi i części ciała na życzenie.

Tradycyjne roboty mają stałe komponenty, które są zazwyczaj produkowane w fabrykach. Ten nowoczesny robot może sam tworzyć własne struktury, co otwiera nowe możliwości w robotyce. Polimer, który wykorzystuje, jest w stanie szybko przekształcić się w solidne włókna, które mogą przyczepiać się do różnych powierzchni.

Estoński wynalazek potrafi także przyczepiać się do trudnych powierzchni, takich jak śliskie teflonowe, oleiste gąbki czy woskowane liście. To osiągnięcie może okazać się przydatne w ratownictwie, umożliwiając szybkie i bezpieczne poruszanie się po niebezpiecznych terenach.

To osiągnięcie stanowi istotny krok w rozwoju robotyki. Coraz bardziej realne wydaje się wizja robota zdolnego do dynamicznego przystosowywania się do zmieniających warunków. Łącząc elementy inspirowane naturą z zaawansowaną inżynierią, naukowcy dążą do stworzenia robotów zdolnych do natychmiastowej transformacji zarówno siebie, jak i swojego otoczenia.