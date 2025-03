Sieć Starlink. Nowa metoda śledzenia zmian klimatycznych

Do tej pory sygnały z ogromnych konstelacji satelitarnych były niewykorzystane w badaniach geodezyjnych. Teraz, dzięki projektowi FFG Estimation, naukowcy z TU Graz zintegrowali te sygnały z danymi z satelitów nawigacyjnych, co pozwala na precyzyjne śledzenie zmian środowiskowych na Ziemi.

Jednym z wyzwań projektu było to, że operatorzy satelitów, w tym Starlink, nie ujawniają struktury swoich sygnałów, co stanowiło potencjalne źródło błędów w obliczeniach. Mimo to, naukowcy znaleźli sposób na analizę sygnałów Starlink, co pozwala na określenie pozycji z dokładnością do 54 metrów.