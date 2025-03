Pierwsze takie polowanie. Ukraińcy pokazali zdjęcia

Według Defense Express ukraińscy piloci Mirage mogli użyć pocisków Mica o zasięgu 80 km, Super 530D z zasięgiem do 40 km oraz R550 Magic 2, który może niszczyć cele w odległości do 20 km. Najbardziej wszechstronny z nich, MICA, może być wystrzeliwany z wszystkich punktów zawieszenia, z wyjątkiem centralnego.

Do Ukrainy trafiły warianty Mirage 2000-5F, które uchodzą za jedną z najważniejszych modernizacji tego francuskiego myśliwca. Co istotne, przed wysłaniem na front maszyny przeszły kilka dodatkowych zmian, w efekcie których zwiększono ich możliwości bojowe. Zostały wyposażone w lepsze systemy walki elektronicznej i przystosowane do przenoszenia szerszej gamy uzbrojenia, w tym francuskich bomb szybujących AASM, które są dostarczane Ukrainie już od wielu miesięcy, oraz pocisków powietrze-powietrze Mica.

Standardowe uzbrojenie tych francuskich myśliwców to natomiast dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm. Mirage 2000-5F jest myśliwcem jednosilnikowym, zdolnym do osiągania prędkości maksymalnej około 2,2 Ma (ok. 2700 km/h) i operowania na pułapie do 19 tys. m.