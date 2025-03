Trzy dni bez smartfona mogą zmienić aktywność mózgu

Dzisiejsze życie jest zdominowane przez spoglądanie na różnego rodzaju ekrany – komputera, telewizora czy smartfonu. Ten ostatni mamy cały czas przy sobie, dlatego na niego spoglądamy najczęściej. Blask smartfona jest często ostatnią rzeczą, jaką widzimy, gdy kładziemy się spać i pierwszą, gdy się budzimy. Coraz częściej staje się on przedłużeniem naszego ciała. Wraz ze wzrostem popularności smartfonów w ostatnich dekadach, fizyczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje nadmiernego z nich korzystania są coraz częściej przedmiotem analiz.

W niedawnych badaniach naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech sprawdzili, jaki wpływ na mózgu może mieć wprowadzenie restrykcji w korzystaniu ze smartfonów. Wyniki analiz pokazały, że trzy dni bez smartfona prowadzi do zmian w częściach mózgu związanych z przetwarzaniem nagrody i pragnieniami, które pod pewnymi względami są podobne zmian obserwowanych u osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, co sugeruje, że smartfony mogą uzależniać, podobnie jak nikotyna lub alkohol. Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "Computers in Human Behavior".