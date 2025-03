Jeżdżąca fabryka dla wojska. Polacy kupują ją od USA

W poniedziałek 10 marca odbyła się prezentacja pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemy do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych Ultimate Building Machine (UBM). To sprzęt, którego jedynym producentem jest amerykańska firma M.I.C. Industries. Przedstawiciel firmy przybył na prezentację do Polski.