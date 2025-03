Ukraiński samolot wystartował z Rzeszowa. Na pokładzie Zełenski

Ukraiński Airbus A319 pojawił się na rzeszowskim lotnisku nie po raz pierwszy w ciągu ostatnich tygodni. Przypomnijmy, że jeszcze na końcu lutego maszyna startowała z Polski, aby wykonać rejs do Irlandii i USA , gdzie Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem.

Poniedziałkowy lot jest związany z wizytą ukraińskiego prezydenta w Arabii Saudyjskiej. To właśnie tam Zełenski odwiedzi księcia koronnego Mohammeda bin Salmana. Jak sam poinformował na platformie X, "rozpocznie tydzień od wizyty w Arabii Saudyjskiej". We wtorek natomiast z negocjatorami USA spotkają się: szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, szef MSZ Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow oraz zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa.

Lot realizowany 10 marca jest wykonywany przez maszynę o numerze rejestracyjnym UR-ABA nadającą kod wywoławczy UKN1113. Ukraiński samolot przyleciał do Rzeszowa z Krakowa. Wcześniej natomiast (6 marca) lądował w belgijskim Zaventem.

Airbus A319 to model samolotu pasażerskiego, który jest produkowany od 1995 r. Jego napęd stanowią dwa silniki, które mogą generować maksymalny ciąg wynoszący 240 kN. Samolot ten charakteryzuje się rozpiętością skrzydeł przekraczającą 34 m, a jego długość wynosi prawie 34 m.

W wersji cywilnej Airbus A319 jest w stanie pomieścić na pokładzie 160 pasażerów. Jego maksymalna prędkość to 0,8 Ma, co odpowiada około 870 km/h. Samolot ten może latać na wysokości nieco ponad 12 km, a jego maksymalny zasięg przy pełnych zbiornikach paliwa to 7 tys. km.