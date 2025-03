Zadbaj o trawnik. Marzec to idealny czas

Wiosna to doskonały moment na przygotowanie trawnika do nadchodzącego sezonu. Choć najwięcej prac ogrodowych przypada na kwiecień i maj, warto rozpocząć działania już w marcu, kiedy to natura budzi się do życia. Pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić jest usunięcie zalegających liści. Ich nadmiar ogranicza dostęp światła słonecznego, co może skutkować powstawaniem pustych miejsc na trawniku.