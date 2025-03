NASA wyłącza instrumenty sond Voyager. Odkrywają kosmos od blisko 50 lat

Voyager 1 dotarł do krawędzi heliosfery i początku przestrzeni międzygwiazdowej w 2012 roku, Voyager 2 osiągnął granicę w 2018 roku. Obie sondy, które przebyły łącznie 46 miliardów kilometrów , są obecnie najdalszymi obiektami w kosmosie stworzonymi przez człowieka. Suzanne Dodd, kierownik projektu Voyager w JPL, w komunikacie NASA wyjaśniła, że misja obu sond jest przedłużana tak długo, jak to możliwe , mimo że zasoby energii są na wyczerpaniu.

Sondy Voyager mają obecnie trzy działające instrumenty, które zmniejszą się do dwóch w 2026 roku. Istnieje nadzieja, że przynajmniej jeden instrument będzie działał do lat 30. XXI wieku. Linda Spilker, naukowiec projektu Voyager w JPL, w komunikacie zaznaczyła, że każda minuta misji to odkrywanie nieznanego, a każdy dzień może przynieść nowe odkrycia międzygwiezdne. NASA robi wszystko, co w jej mocy, aby przedłużyć misję Voyagerów na jak najdłuższy czas.