Przełomowe odkrycie. Krok bliżej do zrozumienia ewolucji galaktyk

Gromady galaktyk stanowią największe struktury w kosmosie, które są utrzymywane w całości dzięki grawitacyjnemu oddziaływaniu ciemnej materii. W ich wnętrzu gaz nagrzewa się do temperatur sięgających dziesiątek milionów stopni, co prowadzi do emisji intensywnego promieniowania rentgenowskiego. Do tej pory brakowało jednoznacznych dowodów na to, jak te tajemnicze formacje rozwijają się, w tym poprzez zderzenia i łączenie się ze sobą.