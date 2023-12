"Mamucia" modyfikacja UAZ-452. Rosjanie pokazali nowy kamuflaż

UAZ-452 to dość archaiczna konstrukcja, co więc wpływa na taką jej popularność? Najprawdopodobniej decydujący wpływ ma na to sposób, w jaki pojazd radzi sobie w terenie, koszty jego produkcji, a także niezbyt skomplikowana budowa, przez co jest to samochód, którego naprawy nie należą do najbardziej skomplikowanych. Już wcześniej w Ukrainie pojawiały się zmodyfikowane przez Rosjan UAZ-452.