Rosyjskie wraki są w Polsce. Przywieźli je Ukraińcy

Modernizacja czołgu BA obejmowała zwiększenie pokrycia pancerza zasadniczego mieszaniną kostek Kontakt-5 (kadłub) i Kontakt-1 (wieża), wzmocnienie odporności pancerza na miny, poprawienie stabilizatora armaty, zastosowanie cyfrowego komputera balistycznego, lepszy system gaśniczy czy system kierowania ogniem 1A40-M1/M2 z poprawioną noktowizją i możliwość stosowania naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków przeciwpancernych 9M119M Refleks o zasięgu do 5 km.

Czołg należał do 5. Samodzielnej Brygady Pancernej i został zniszczony przez ukraińskich żołnierzy 31 marca podczas epizodu kijowskiego wojny w Ukrainie. Nie ma śladów przebicia, ale jest dużo odłamków, więc czołg był ostrzelany za pomocą artylerii.

Msta-S została wprowadzenia do uzbrojenia Federacji Rosyjskiej w 1989 r. armatohaubica 2S19 Msta-S opiera się na wykorzystaniu działa kal. 152 mm z automatem ładowania osadzonego na podwoziu czołgu T-80 z silnikiem diesla zapożyczonym z czołgu T-72.

Zniszczony okaz należał do jednej z jednostek podlegających pod Centralny Okręg Wojskowy i został porzucony przez załogę po kontrostrzale ukraińskiej artylerii. Msta-S może prowadzić ogień na dystansie do 29 km przy najpowszechniejszych typach amunicji przy szybkostrzelności do 8 strz./min.