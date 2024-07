To najlepiej strzeżone miasto na świecie. Tymczasem dron Huti się przedarł

Izrael jest od wielu lat ostrzeliwany przez np. bojowników Hamasu ze Strefy Gazy czy Hezbollahu operującego z terytorium Libanu, co poskutkowało powstaniem najbardziej zaawansowanego systemu przeciwlotniczego i antryrakietowego na świecie.

Jest on wielowarstwowy i bardzo trudny do pokonania, ale jest to wykonalne co udowodnili rebelianci Huti z Jemenu, którzy przyznali się do ataku w nocy z 18 na 19 lipca 2024 roku. Atak z wykorzystaniem nowego drona Yafa ma być gestem solidarności i wsparcia wobec Palestyńczyków ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Ponadto w deklaracji Huti zapowiedziano więcej ataków.

Warto też zaznaczyć, że celem drona najprawdopodobniej była pobliska amerykańska ambasada, ale ze względu na precyzję komercyjnych modułów nawigacji dron najzwyczajniej w świecie chybił.

Dron Yafa — dron typu stealth Huti bądź Iranu

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy atak Huti na Izrael, ponieważ te są prowadzone z różną intensywnością od listopada 2023 roku. Jednakże najnowszy atak wygląda na pierwszy, który się udał i spowodował śmierć przynajmniej jednej osoby i rany u dziewięciu kolejnych.

W przypadku dronów zdolnych przelecieć dystans około 2 tys. km jemeńscy Huti nie mieli wiele. Wcześniejsze ataki były wykonywane za pomocą dronów Samad-3 najprawdopodobniej z dodatkowymi zbiornikami paliwa dla silnika spalinowego. Są to konstrukcje o rozpiętości skrzydeł 4,5 m i długości około 3 m zdolne do przenoszenia do 40 kg ładunku. Zdjęcia szczątków drona z ataku w Tel Awiwie pokazują, że jest to konstrukcja z prostymi skrzydłami więc odpadają tutaj znane z Ukrainy Shahedy 136.

Możliwe więc, że nowy dron Yafa to jakaś ewolucja drona Samad-3 pod kątem dodania do niego cech stealth bądź może jakaś wariacja "kamikadze" nowego irańskiego drona Shahed-149 będącego nijako klonem MQ-9A Reaper.

Oto jak dron Huti mógł uniknąć zestrzelenia

W przypadku wolnych dronów jak i pocisków manewrujących najlepszą metodą uniknięcia wykrycia przez radary obrony przeciwlotniczej jest lot na możliwie jak najniższym pułapie z wykorzystaniem naturalnych zagłębień terenu w postaci np. koryt rzecznych czy dolin. W przypadku większości dronów z nawigacją inercyjną bądź satelitarną można zaprogramować lot po wcześniej wytyczonej ścieżce.

Dzieje się tak, ponieważ radary systemów przeciwlotniczych mają ograniczony horyzontem radiolokacyjnym zasięg wykrywania nisko lecących obiektów do około 40 km lub mniej jeśli cel ma obniżoną sygnaturę radiolokacyjną. To oznacza, że aby stworzyć szczelną obronę przeciwlotniczą, potrzeba byłoby, co 40 km bądź mniej rozstawiać baterię systemu przeciwlotniczego.

Takich możliwości nie ma nawet Izrael, co tworzy luki. Jedynym skutecznym sposobem wykrywania takich nisko lecących celów jest tylko wyniesienie radaru na dużą wysokość. Można tego dokonać na dwa sposoby, z których pierwszym jest samolot typu AWACS (Izrael ma tylko cztery sztuki), a drugim wykorzystanie aerostatów bądź dużych dronów takich jak IAI Heron. Jednakże taka obserwacja 24/7 jest też bardzo droga i nie zawsze dostępna.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski