Betonowa wyrzutnia rakiet. Nietypowa broń Hezbollahu

Hezbollah to szyicka formacja polityczna bardzo mocno wspierana tak jak inne grupy Szyitów w regionie przez Iran. Hezbollah w przeciwieństwie do bojowników Hamasu ze Strefy Gazy mogący operować z bezpiecznego terytorium jakim jest niepodległy Liban jest dużo lepiej wyszkolonym i wyposażonym przeciwnikiem.

Do pierwszej kategorii można zaliczyć np. rakiety kal. 122 mm do wieloprowadnicowych systemów rakietowych BM-21 Grad o zasięgu do 20 km lub 40 km w zależności od rakiet oraz systemy BM-27 Uragan strzelające rakietami kal. 220 mm o zasięgu do nawet 60 km. Poniżej można zauważyć betonową wieloprowadnicową wyrzutnię na rakiety kal. 122 mm.