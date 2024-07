Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Hamas pokazał "linię produkcyjną" pocisków. Nie jest tym, na co wygląda

Hamas upublicznił w sieci kolejne nagranie propagandowe przedstawiające linię produkcyjną pocisków przeciwpancernych. Ta jednak w istocie okazała się tylko lakiernią chińskich pocisków typ 75. Przedstawiamy czym one są.

Bojownicy Hamasu są bardzo aktywni we wrzucaniu do sieci nagrań z ataku na pojazdy lub żołnierzy Sił Obrony Izraela (IDF). Większość z nich przedstawia nieskuteczne ataki (nagrania ucięte toż po trafieniu niepokazujące efektów) na czołgi Merkawa lub ciężkie transportery Namer, ale trafiają się też nagrania eliminacji izraelskich żołnierzy przez snajperów Hamasu.

Ponadto Hamas publikował też kilka nagrań przestawiających rzekomą produkcję irańskich karabinów wielkokalibrowych bądź nieudolnie próbował oskarżyć snajperów IDF-u o ostrzelanie szpitala Teraz do sieci trafiło kolejne nagranie fabryki amunicji, gdzie jedyne co faktycznie robiono to było malowanie sprejem chińskich pocisków typ 75.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Chińskie pociski typ 75 - oto czym są i skąd mogły pochodzić

Prezentowane przez Hamas pociski jak widać na fragmencie filmu przestawiających je jeszcze niepomalowane to chińskie typ 75 kal. 105 mm. Są one stosowane w działach bezodrzutowych Typ 75 wprowadzonych do służby w chińskich siłach zbrojnych w latach 70. XX wieku.

Co ciekawe chińska konstrukcja była kopią amerykańskiego działa bezodrzutowego M40 zdobytego przez Chińczyków poprzez wtyki w Wietkongu, który zdobył pewną liczbę tych dział na Amerykanach. Mamy więc tutaj do czynienia z konstrukcją o masie około 200 kilogramów bardziej dedykowaną do montażu na lekkich pojazdach terenowych.

Możliwości przebijania pancerza są mocno zależne od zastosowanej amunicji, ale w przypadku amerykańskiej M344A1 było to nawet ponad 400 mm przy wkładce 1,27 kg ładunku wybuchowego. W przypadku pocisku typ 75 ważącego 7,96 kg wedle bazy cat-uxo ładunek wybuchowy stanowi dokładnie 1,26 kg więc możliwości penetracyjne będą zbliżone.

Zobacz także : Relikt sprzed 50 lat. Zubożony uran vs najlepsza płyta balistyczna świata

Pytaniem pozostaje tak te pociski chcą wykorzystać bojownicy Hamasu. W grę mogą wchodzić tylko umocnione pozycje z działami bezodrzutowymi poukrywane np. w budynkach lub pociski są wykorzystywane do produkcji ładunków przyczepianych na magnesach do cozłgów. Bojownicy Hamasu już nieraz próbowali się podkraść pod izraelskie czołgi z pomocą sieci tuneli aby podłożyć na nich tego typu ładunki.

Większości przypadków tego typu wypady kończą się klęską, ale zdarzają się też udane akcje jak m.in. zniszczenie ciężkiego transportera Namer. Z kolei co do pochodzenia chińskich pocisków to ich źródłem najprawdopodobniej jest Iran, który już od dekad jest klientem ChRL w kontekście broni bądź części niezbędnych do jej produkcji.

Zobacz także : Moździerze z Tarnowa. Używano ich do obrony Awdijiwki

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski