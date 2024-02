Marynarka Wojenna USA zatrzymała łódź rybacką. Przewoziła bardzo groźną broń

Jest to kolejny z wielu przechwyceń transportów broni z Iranu dla rebeliantów Huti z Jemenu, którzy w ostatnich miesiącach intensywnie atakują okręty na Morzu Czerwonym . Można przypuszczać, że przechwycona irańska broń, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, zostanie przekazana Ukrainie .

Poza wymienionymi komponentami, na uwagę zasługują rozłożone na części wyrzutnie Dehlavieh, będące w praktyce irańską kopią rosyjskiego systemu 9M133-1 Kornet-E. Pozwalają one na wykorzystanie pocisków o zasięgu około 5 km, zdolnych do przebicia ponad metra stali pancernej, nawet tej chronionej pancerzem prętowym bądź pancerzem reaktywnym .

Są to niezwykle groźne pociski, a dotychczas jedynym skutecznym sposobem obrony przed nimi jest system obrony aktywnej Trophy , który zestrzeliwuje je w bezpiecznej odległości od pancerza. System ten był już wielokrotnie używany podczas konfliktów w Strefie Gazy oraz na granicy izraelsko-libańskiej .

Na opublikowanych zdjęciach nie widać jednak pojemników z pociskami, które prawdopodobnie zostały, lub miały zostać, wysłane innym transportem. Widoczne są wyłącznie wyrzutnie wraz z modułami celowniczymi, zawierającymi kamerę termowizyjną i emiter wiązki lasera, wykorzystywanego do naprowadzania pocisku.

Jest to efektywna, choć wymagająca metoda, gdyż wymaga kierowania pociskiem aż do momentu trafienia. Stwarza to ryzyko dla strzelca, ponieważ pocisk poruszający się z prędkością nieco ponad 250 m/s potrzebuje około 20 sekund, aby trafić cel w odległości 5 km. W tym czasie, na przykład czołg może ostrzelać lokalizację wyrzutni pociskami odłamkowo-burzącymi, lub niedoświadczony użytkownik może po prostu chybić.