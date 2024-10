Ten Bradley wytrzymał więcej niż niejeden czołg. Jego załoga przeżyła

Widać na nim jak Bradley oberwał najpierw jednym pociskiem, który trafił sądząc po dużej eksplozji na kostkę pancerza reaktywnego BRAT, a chwilę później drugim pociskiem. Pierwszy nie wyrządził szkód, ale drugi już Bradley'a unieruchomił. Ważne jednak, że trójosobowa załoga przeżyła, co jest rzadkością w przypadku rosyjskich konstrukcji (zazwyczaj trafienie oznacza widowiskową eksplozję). Jest to kluczowy aspekt, ponieważ jeśli ukraińska załoga została później uratowana, to będzie mogła wrócić do walki w innym pojeździe.