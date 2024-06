Rosjanie próbowali ukryć się w hangarze. I tak stracili swój najlepszy czołg

Materiał wideo został opublikowany na oficjalnym profilu ukraińskiego ministerstwa obrony prowadzonym w serwisie X. Jak zaznaczono w krótkim opisie, eliminacja tego egzemplarza T-90 to zasługa pracy 47. Brygady Zmechanizowanej. Kulisy zajścia są o tyle intersujące, że rosyjska załoga czołgu próbowała ukryć się przed Ukraińcami, ale robiła to albo zbyt wolno, albo zbyt nieudolnie. W efekcie przemieszczająca się maszyna została namierzona przez ukraińskie drony i po chwili wyeliminowana.

"Czołg próbował ukryć się w hangarze, ale nasze drony znalazły go nawet tam" - napisali Ukraińcy.

T-90 to rodzina rosyjskich czołgów podstawowych, z której pierwsze egzemplarze zaczęto produkować w 1992 r. Nie powstały od podstaw, ale jako głęboka modernizacja czołgów T-72. Mimo tego posiadają pancerz i wyposażenie na poziomie znacznie wyższym niż w przypadku innych czołgów oddelegowanych na wojnę w Ukrainie. Bardziej zaawansowane są wprawdzie czołgi T-14 Armata, które powoli trafiają do służby w rosyjskiej armii, ale one nie zostały wysłane na front.