Ukraińcy zniszczyli BMO-T. Rosja ma ich tylko dwa tuziny

BMO-T to wprowadzony do służby w 2001 roku ciężki transporter opancerzony, który podobnie jak izraelski Namer bazuje na wykorzystaniu podwozia czołgu podstawowego. W przypadku Rosjan mamy do czynienia z czołgiem T-72, z którego usunięto wieżę, niebezpieczny karuzelowy automat ładowania oraz zrobiono miejsce dla siedmioosobowego destanu i dla 32 granatników termobarycznych RPO-A Trzmiel.