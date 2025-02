Amunicja, głupcze! Europejski przemysł zbrojeniowy budzi się z letargu

Wojna w Ukrainie pochłania amunicję w ilościach, jakich nie wyobrażano sobie od dziesięcioleci. Choć eksperckie analizy - jak choćby prognozy amerykańskiego thinktanku RAND - od lat wskazywały na ryzyko wybuchu pełnoskalowego konfliktu, niemal przez cały XXI wiek Zachód rozbrajał się, budując armie zdolne raczej do działań ekspedycyjnych, niż walk na terenie Europy.

Było to tym łatwiejsze, że siły zbrojne, także w Polsce, stały się łatwym sposobem na szukanie oszczędności budżetowych . Cięcia w kosztownych programach rozwojowych , pracach badawczych czy zamówieniach sprzętu były przez lata europejską codziennością.

Wojna w Ukrainie gwałtownie przypomniała Europie starą zasadę. " Chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny " - brzmi słynna łacińska sentencja. Jak - w kontekście ukraińskich doświadczeń - wygląda europejska zdolność do obrony ?

Obie strony wystrzeliwują każdego dnia gigantyczne liczby pocisków - w przypadku Ukrainy jest to przedział 3-8 tys. pocisków dziennie. Dla Rosji, produkującej ok. 4 mln pocisków artyleryjskich rocznie, wskaźnik ten jest co najmniej dwukrotnie większy. Według źródeł ukraińskich w okresie największej aktywności własnej artylerii Rosja wystrzeliwała nawet 40 tys. pocisków każdego dnia.