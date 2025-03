Ukrainiec vs dron po światłowodzie. Zestrzelił go w ostatniej chwili

Po kilku strzałach rosyjski dron eksploduje przed pojazdem, a żołnierze kontynuują drogę. Sądząc po wykorzystaniu samochodu cywilnego, wygląda, że akcja działa się gdzieś na zapleczu linii walk, ponieważ samochody cywilne są wykorzystywane w regionie przyfrontowym do dowożenia zaopatrzenia przez obydwie strony. Pokazuje to też, jak groźne są dla logistyki tzw. "ostatniej mili" drony FPV mogące lecieć na dystans ponad 10 km.

Zasięg efektywny w ich przypadku potrafi zawierać się w przedziale do 30-70 metrów w zależności od długości komory nabojowej i rodzaju śrucin, ale powstała też specjalna amunicja antydronowa ALDA zapewniająca skuteczność rażenia do 120 metrów. Strzelby to jedynie proteza, ponieważ inne bardziej skuteczne rozwiązania są niedostępne wcale lub są bardzo nieliczne.