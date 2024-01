Pociski GLSDB dla Ukrainy. Eksperymentalna broń Pentagonu

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) to wystrzeliwana z ziemi rakietobomba, powstała poprzez połączenie bomby lotniczej z dodatkowymi powierzchniami aerodynamicznymi i silnikiem rakietowym. W praktyce GLSDB to zestaw modernizacyjny, który po połączeniu z bombą lotniczą zmienia ją w wystrzeliwaną z ziemi, kierowaną rakietę o zasięgu 150 km.

GLSDB to wspólne dzieło koncernów Boeing i Saab, opracowane na początku poprzedniej dekady. Testy rozpoczęto w 2015 roku, a do tej pory – mimo ich powodzenia – broń ta nie została przyjęta na wyposażenie żadnej armii, wliczając w to armię amerykańską. Wygląda zatem na to, że Ukraina będzie pierwszym krajem, który bojowo użyje systemu GLSDB.