Szwecja modernizuje Gripena. "Bestia z północy" jeszcze lepsza

Umowa zakłada integrację samolotów z nowym uzbrojeniem, co będzie stanowić istotny krok naprzód w możliwościach szwedzkiego lotnictwa. Jak powiedział Lars Tossman, szef działu biznesowego Aeronautics w Saab "Integracja nowych zaawansowanych pocisków pokazuje nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do potencjału obronnego Szwecji dzięki temu kontraktowi".

Konstruktorzy Gripena kierowali się szwedzkimi wymaganiami, które zakładały m.in. niskie koszty eksploatacji i zdolność operowania ze zwykłych odcinków dróg . Wynikiem tych prac był nowoczesny samolot o szerokim spektrum zastosowań i kosztach lotu znacznie niższych w porównaniu do innych modeli, w tym F-16 oraz F-35 .

Szwedzki myśliwiec nowej generacji. FFS to następca Gripena

Decydujące często były względy polityczne, które zwykle odgrywają kluczową rolę przy tego rodzaju kontraktach. Szwedzka propozycja nie mogła konkurować pod względem gwarancji wsparcia oferowanych przez bardziej wpływowe państwa jak USA czy Francja. Jednakże zmniejszająca się wiarygodność Rosji jako globalnego dostawcy uzbrojenia oraz przystąpienie Szwecji do NATO mogą wpłynąć korzystnie na przyszłość Gripena .

Technicznie, Gripen C/D to jednosilnikowa maszyna zbudowana w oparciu o skrzydło delta z usterzeniem kaczki, co zapewnia doskonałe właściwości manewrowe. Gripen może przenosić do 5,3 tony uzbrojenia na ośmiu podwieszeniach oraz jest wyposażony w działko Mauser BK-27 kalibru 27 mm.