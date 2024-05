Szwedzki myśliwiec nowej generacji. FFS to następca Gripena

Wstępne założenia przewidują budowę maszyny koncepcyjnie zbliżonej do Gripena i rosyjskiego Su-75 . Przyszłościowy szwedzki samolot bojowy ma być lekki, jednosilnikowy i zdolny do działania zarówno w roli samolotu załogowego, jak i bezzałogowca.

Warto przy tym zauważyć, że Szwecja ma komfort wynikający z wdrożenia do służby – we współpracy z Brazylią – samolotu Gripen E/F. Choć maszyna ta wygląda jak poprzednie warianty Gripena, jest o ok. 20 proc. większa, a za sprawą nowej awioniki i radaru, dysponuje zupełnie nowymi możliwościami. W praktyce to nowy samolot, zachowujący układ aerodynamiczny poprzednika.