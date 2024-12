Ważny moment dla Polski. Ruszyły szkolenia pilotów F‑35

We wpisie, który pojawił się na platformie LinkedIn 23 grudnia prezes Lockheed Martin dodał: "To osiągnięcie wzmacnia również zaangażowanie Polski w bezpieczeństwo narodowe i nadal pozycjonuje F-35 jako samolot pierwszego wyboru do obrony na całym świecie. Polska jest pierwszym z pięciu międzynarodowych klientów, którzy mają odbyć szkolenie w Ebbing, obok Finlandii, Singapuru, Szwajcarii i Niemiec — co jeszcze bardziej wzmacnia globalne partnerstwa obronne dzięki temu wiodącemu miejscu szkoleniowemu".

- Do tej pory uczestniczyliśmy w szkoleniu wprowadzającym, symulatorowym, zorganizowanym przez firmę Lockheed Martin w Forth Worth. To taki pierwszy krok przygotowujący nas do pilotowania myśliwców F-35 - wyjaśniał wówczas. - Mamy dokładnie przygotowany przy współpracy z amerykańskimi partnerami harmonogram szkolenia. Każdy z nas wie, gdzie będzie się szkolił, jak będzie się szkolił i kiedy. Te szkolenia to jednak kwestia lat. Poczekam jeszcze kilkanaście miesięcy, aby zasiąść za sterami F-35 - dodał.