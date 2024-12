Ukraiński generał o F‑16. Nie na taką opinię liczył Zachód

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) to pociski produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Przykładowo, z F-16 wyposażonych w AGM-158 JASSM korzysta m.in. Polska. Są to pociski poddźwiękowe, które osiągają prędkość ok. 0,8-0,9 Ma. Jednocześnie są wykonane w technologii stealth. W starszych wersjach pozwalają na rażenie celów w zasięgu do ok. 370 km, ale w nowszych wariantach JASSM-ER został on zwiększony do ponad 900 km.