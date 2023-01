Mirage 2000 dla Ukrainy. Francja rozważa dostawę samolotów

Mirage 2000 to szczytowy etap rozwoju bardzo długiej serii francuskich samolotów, którą rozpoczął w 1955 roku oblot samolotu Mirage 1. Te jednosilnikowe maszyny łączył wspólny układ aerodynamiczny – były konstrukcjami bezogonowymi ze skrzydłami w układzie delta , czyli o obrysie umieszczonego w tylnej części samolotu trójkąta.

Prototyp Mirage’a 2000 oblatano w 1978 roku, a w 1984 roku do służby weszła pierwsza eskadra wyposażona w te samoloty.

W ciągu kilkudziesięciu lat eksploatacji Mirage 2000 doczekał się licznych wersji, będących ewolucją samolotu od stosunkowo prostej maszyny myśliwskiej po samolot w pełni wielozadaniowy, zdolny do misji uderzeniowych z użyciem broni precyzyjnej, wykonywanych w każdych warunkach pogodowych i porze doby.

Na potrzeby francuskiego arsenału nuklearnego powstała także specjalna wersja Mirage 2000N, przeznaczona do przenoszenia jądrowych pocisków manewrujących ASMP. Mirage 2000 był produkowany do 2007 roku, także na eksport – poza lotnictwem Francji, trafił do sił lotniczych Brazylii, Egiptu, Grecji, Indii, Kataru, Peru, Tajwanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.