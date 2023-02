Miały bombardować Układ Warszawski. Włochy rozważają ich przekazanie Ukrainie

Mowa tutaj o pięciu samolotach AMX bądź Panavia Tornado, które mogą być wbrew pozorom znaczną pomocą dla Ukraińców. Pierwszy to lekki samolot szturmowy, a drugi to legendarny samolot mający zrównać z ziemią cele na terenie Układ Warszawskiego, gdyby zimna wojna stała się gorąca. Te maszyny są też zdolne do przenoszenia posiadanych przez Wielką Brytanię pocisków manewrujących Storm Shadow.