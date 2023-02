F-22 kontra chiński balon. Dlaczego aerostaty są trudne do zniszczenia?

Jak zniszczyć balon ? Na pozór może wydawać się to banalnym zadaniem, zwłaszcza gdy skojarzenie podsunie nam obraz dziecięcego balonika dotkniętego szpilką. Jedno nakłucie powodujące efektowną eksplozję działa dobrze w przypadku zabawek, jednak dla dużo większych obiektów, których powłoki nie są cieniutką, rozciągliwą gumą, okazuje się znacznie bardziej skomplikowane.

Dobrze wiedzieli o tym piloci w czasie I wojny światowej, gdzie przez pierwszy rok konfliktu nie udało się zestrzelić żadnego sterowca, choć były one wówczas wypełniane niebezpiecznym wodorem. Również współcześnie zniszczenie dużego balonu stanowi większe wyzwanie, niż może się to w pierwszej chwili wydawać.

Dowodem na to jest liczba prób zniszczenia chińskiego balonu – jak podaje serwis Altair Agencja Lotnicza , po raz pierwszy próbowano go zestrzelić w momencie, gdy nad Montaną przekraczał granicę USA. Próba okazała się nieudana, więc zaniechano kolejnych.

Oficjalnie decyzja była podyktowana troską, by nie spowodować zniszczeń na ziemi (balon mógł być wyposażony w ładunki wybuchowe w celu samozniszczenia). Jednym z powodów mogła być również chęć przechwycenia zestrzelonego sprzętu w jak najlepszym stanie, na co rosną szanse w przypadku upadku do wody.