Jednakże sankcje nałożone na Rosję po lutym 2022 roku spowodowały okres kryzysu, który niestety w części udało im się zażegnać. Jednym z ruchów było zastąpienie zachodniej elektroniki tam, gdzie to możliwe chińską ( ostatnimi czasy jednak Pekin utrudnia eksport do Rosji ) a drugim było stworzenie tzw. importu równoległego z okolicznych państw nieobjętych sankcjami. Ideałem do naśladowania dla Rosji w tej kwestii był Iran .

Najwyraźniej taki przypadek miał miejsce w przypadku kazachskich firm Analyst Research Consulting Group (ARC Group) i JSC Aircraft Repair Plant No. 405 jak to opisuje znana grupa InformNapalm. Rzeczone firmy zajmowały się naprawami i utrzymaniem rosyjskich samolotów Su-30SM wyposażonych w komponenty francuskich firm Thales i Safran.

W przypadku ARC Group na podstawie dokumentów z 26 sierpnia 2022 roku Rosja miała mieć naprawionych 13 samolotów za 1,45 mln euro, a w 2023 roku szacunki obejmowały remont 88 Su-30SM za 6,42 mln euro. Z kolei inne dokumenty obejmowały przeszkolenie w obsłudze i naprawach sprzętu Thalesa kazachskich specjalistów we Francji. Podobne umowy dotyczyły firmy JSC Aircraft Repair Plant No. 405 mającej się zajmować utrzymaniem wielofunkcyjnych wyświetlaczy SMD55S/SMD66S czy kolimatorów HUD3022.

Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania przez Rosję firm kazachskich jako źródło objętych sankcjami komponentów. Opisywaliśmy już przypadek dostaw do Rosji układów elektronicznych bądź kluczowych komponentów amunicji snajperskiej. Niestety nie istnieje łatwe rozwiązanie tego problemu i jedyne co pozostaje firmom to zrywanie umów dystrybucyjnych podmiotów dostarczających komponenty lub usługi do Rosji i ściślejszy monitoring kontrahentów z byłych państw ZSRR. Chętni do eksportu równoległego zawsze się niestety znajdą, ale jeśli będą regularnie ponosili konsekwencje, ich liczba może z czasem maleć ze względu na wysokie ryzyko biznesu.