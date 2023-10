Kazachstan dalej wspiera Rosję. Oto jak pomaga jej prowadzić wojnę

Rosja jest objęta sankcjami świata Zachodu i musi pozyskiwać niezbędne komponenty, podobnie jak robi to Iran bądź Korea Północna. Warto zaznaczyć, że nawet Chiny nie są dla Rosjan tak przychylne jak mogłoby się wydawać .

Rosjanom pozostał więc przemyt lub tzw. import równoległy w państw przygranicznych, gdzie Rosjanie mieli duże wpływy. Jednym z największych jest Kazachstan, który próbuje lawirować pomiędzy Rosją a presją reszty świata. Pomoc Rosjanom w obchodzeniu sankcji może się źle skończyć dla kazachskiej gospodarki, więc jest to bardzo ryzykowna "gra".

O wewnętrznych sporach w kazachskim rządzie dotyczących tego zagadnienia może świadczyć ledwo, co ogłoszone ograniczenia eksportu do Rosji produktów niewyprodukowanych w Kazachstanie poinformował wiceminister handlu i integracji Kairat Torebajew , które zostały zdementowane.

W związku z wojną w Ukrainie i decyzjami politycznymi wiele firm, które dotychczas dostarczały do Rosji różnego rodzaju dobra, wycofało się z tamtejszego rynku dobrowolnie lub pod przymusem międzynarodowym.

Rosjanie szybko się zaadaptowali do nowych realiów podobnie jak ma to miejsce w Iranie, wykorzystując słabości globalnej gospodarki. Przykładowo do Rosji nie można było dostarczać określonych komponentów, ale takie ograniczenia już nie dotyczą państw ościennych. Następnie lokalni dystrybutorzy lub sprzedawcy detaliczni sprzedają je np. Rosjanom przekraczającym granicę.