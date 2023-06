Amerykańska amunicja snajperska w Rosji. Sprytny sposób obchodzenia sankcji

Warto zaznaczyć, że Rosjanie nigdy nie słynęli z produkcji dobrej jakościowo amunicji do broni strzeleckiej i jeszcze przed wojną rosyjskie marki także obecne na Polskim rynku cechowały się wyłącznie niską ceną. Z kolei serie przeznaczone do strzelania precyzyjnego korzystały głównie z pocisków pochodzących z eksportu.

To była rzeź. Rój dronów "kamikadze" vs rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-3

Warto tutaj zaznaczyć, że Rosjanie chcieli tutaj pozyskać same pociski i łuski, a nie kompletne naboje, których obrót na rynku jest mocno kontrolowany. Przykładowo w Polsce i wielu innych państwach kompletne naboje może pozyskać poza podmiotami państwowymi, np. posiadacz broni w danym kalibrze, a w przypadku samych pocisków i łusek w większości państw nie ma tego ograniczenia. Te może kupić w zasadzie każdy przez internet, ponieważ nie są to materiały koncesjonowane.

Problem zaczyna się tylko jeśli dana osoba czy podmiot wykorzystywałby je do nielegalnej produkcji amunicji, ale do tego potrzeba jeszcze prochu i spłonek, którymi obrót jest regulowany. Z kolei w przypadku Rosjan ci nie mają możliwości dostatecznie precyzyjnej produkcji pocisków i mosiężnych łusek, a spłonki lub proch produkują lokalnie lub też pozyskują z innych źródeł.

Zostaje więc tylko poskładanie elementów w całość, co umożliwia nawet komercyjny sprzęt do elaboracji. Przykładowo rosyjska firma Tetis do czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę była tamtejszym rynku dystrybutorem amerykańskiego sprzętu od RCBS do samodzielnej produkcji amunicji przez użytkowników cywilnych.